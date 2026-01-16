Medio Oriente Trump vara board per la pace Israele bombarda profughi

In un contesto di tensioni nel Medio Oriente, Donald Trump annuncia la creazione di un consiglio dedicato alla pace. Nel frattempo, Israele ha condotto attacchi contro una zona di profughi. Recentemente, si è tenuto un incontro tra il presidente russo Putin e il premier israeliano Netanyahu, volto a promuovere la de-escalation nel territorio. Questi eventi evidenziano gli sforzi diplomatici in una regione segnate da conflitti e tensioni persistenti.

La notizia di un colloquio tra il presidente russo Putin e il premier israeliano Netanyahu per favorire la de-escalation nell'area. Intanto per il Medio Oriente Trump annuncia la formazione del consiglio per la pace di Gaza che apre alla seconda fase degli accordi. Nella Striscia Israele bombarda un campo profughi. Servizio di Leonardo Possati TG2000.

Trump pronto all'attacco, 'vediamo cosa fa l'Iran' - 'Ci hanno detto che hanno fermato massacri e esecuzioni, verificheremo'. ansa.it

Iran, USA varano nuove sanzioni. Teheran: “Trump ci ha detto che non attaccherà” - Gli Stati Uniti hanno varato nuove sanzioni contro i funzionari iraniani ritenuti responsabili della repressione violenta delle proteste in corso da settimane in Iran. msn.com

Sottoscritta, tramite la controllata Rana Subsea, una lettera di intenti con Saipem per la fornitura di servizi di «sat diving» in Medio Oriente. 112 milioni per la nuova nave Ng Supporter - facebook.com facebook

Dopo oltre due settimane di dura repressione con migliaia di morti, l'Iran ferma le esecuzioni. Trump informa il regime di Teheran "di non avere alcune intenzione di attaccare". Verso il Medio Oriente la portaerei Lincoln. Nel video, chiuso per 5 ore lo spazio x.com

