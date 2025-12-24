Allerta rossa in Emilia-Romagna piogge intense e fiumi sorvegliati speciali | evacuazioni poco fuori Bologna

Maltempo, allerta meteo rossa domani 25 dicembre in Emilia Romagna e allerta gialla in cinque regioni - Per domani giovedì 25 dicembre, la Protezione Civile ha valutao una allerta rossa e arancione su alcune zone dell’Emilia- fanpage.it

Allerta meteo rossa in Emilia-Romagna per Natale, piene dei fiumi e frane fanno paura - Romagna, massima attenzione ai fiumi e alto rischio frane a causa delle piogge persistenti. virgilio.it

Natale allerta rossa per i fiumi, specie l'Idice. Ordinanza di evacuazione in alcune zone di San Lazzaro - facebook.com facebook

Natale con neve e vento forte: allerta rossa in Emilia Romagna e condizioni instabili al Nord e Centro Italia ilsole24ore.com/art/natale-nev… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.