Allerta rossa in Emilia-Romagna piogge intense e fiumi sorvegliati speciali | evacuazioni poco fuori Bologna

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allerta rossa per la pianura Bolognese dalla mezzanotte del 25 dicembre. La Protezione civile segnala una criticità idraulica nel settore che include anche parte della provincia di Ferrara e di Ravenna. Nel giorno di Natale si attendono "precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

