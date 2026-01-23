Alice Campello e Alvaro Morata hanno avviato le pratiche di divorzio in Spagna. Dopo aver tentato di superare le difficoltà, i due hanno deciso di separarsi definitivamente. Questa decisione segna la fine di un percorso condiviso, senza drammi apparenti, ma con la consapevolezza di dover affrontare un nuovo capitolo delle rispettive vite. Di seguito, i dettagli e i retroscena di questa separazione.

Ci hanno (ri)provato, ma Alice Campello e Alvaro Morata non sono riusciti a salvare il loro matrimonio. I due si erano separati nell’estate del 2024, tornando insieme nei primi mesi del 2025. Ora, secondo quanto riporta il giornalista spagnolo Pedro Jota intervenuto nel programma “ En todas las salsas “, il calciatore e l’imprenditrice avrebbero avviato le pratiche del divorzio. Secondo fonti vicine alla coppia, non ci sarebbero terze persone tra Alice e Alvaro. A smentire le voci del tradimento era stata proprio Campello sul suo profilo Instagram. Negli scorsi giorni, il settimanale Hola ha riferito che i due, genitori di Leonardo, Alessandro, Edoardo e Bella, vivono in case separate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alice Campello e Alvaro Morata hanno avviato le pratiche per il divorzio”: i retroscena dalla Spagna

Dalla Spagna sono sicuri: “Alvaro Morata e Alice Campello hanno avviato le pratiche di divorzio”Secondo fonti dalla Spagna, Alvaro Morata e Alice Campello avrebbero avviato le pratiche di divorzio.

Tra Alice Campello e Alvaro Morata è rottura definitiva: “Hanno avviato le pratiche del divorzio”Secondo fonti spagnole, la separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata sarebbe ormai definitiva.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: La stampa spagnola su Alice Campello e Álvaro Morata: Lui vive in un'altra casa; Alice Campello e Alvaro Morata, secondo la stampa spagnola lui vivrebbe in un'altra casa; Alice Campello, Morata è andato via di casa: la separazione è ormai certa; Alice Campello e Morata, le voci dalla Spagna: Lui è andato via di casa.

Alice Campello e Alvaro Morata: i segnali della profonda crisiAlice Campello e Álvaro Morata sembrano aver intrapreso le pratiche per il divorzio, ponendo fine a un matrimonio durato quasi dieci anni. solodonna.it

I rumor sul divorzio tra Alice Campello e Alvaro MorataAlice Campello e Alvaro Morata sarebbero davvero vicini al divorzio stavolta. Questo almeno secondo quanto emerso dalla stampa spagnola nelle ultime ore. La seconda possibilità che la coppia si era ... novella2000.it

«A volte l’amore non basta per continuare insieme». Alice Campello ha deciso di chiarire una volta per tutte che tra lei e Alvaro Morata non c’è stato alcun tradimento, spiegando che certi sentimenti, pur forti, non riescono sempre a superare le difficoltà della vi - facebook.com facebook

La denuncia dell'influencer Alice Campello: «Hanno creato un profilo fake di me che condivide porno» x.com