Alessandro Siani illumina Pomigliano per il romanzo di Paolo Picone

Alessandro Siani ha partecipato oggi alla presentazione del nuovo romanzo di Paolo Picone, intitolato “Imbriani e il Velo delle Ombre”. L’evento si è svolto nella Sala Studio della Biblioteca Imbriani–Poerio a Pomigliano d’Arco, nel distretto culturale La Distilleria. Un incontro che ha visto la presenza di una personalità di rilievo, contribuendo a valorizzare l’iniziativa letteraria e a coinvolgere il pubblico locale in un contesto di cultura e poesia.

POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 24 gennaio 2026 – Una partecipazione straordinaria, difficilmente riscontrabile in una presentazione di un romanzo, ha caratterizzato oggi l'incontro dedicato a " Imbriani e il Velo delle Ombre ", il nuovo libro di Paolo Picone, ospitato nella Sala Studio della Biblioteca Imbriani–Poerio, nel distretto culturale La Distilleria, in via Roma 287 a Pomigliano d'Arco. Una sala gremita in ogni ordine di posti ha accolto la partecipazione straordinaria di Alessandro Siani, che ha contribuito a rendere l'evento uno dei momenti culturali più rilevanti degli ultimi anni in città.

