Domani a Pomigliano d'Arco, Alessandro Siani parteciperà alla presentazione del romanzo “Imbriani e il Velo delle Ombre” di Paolo Picone, in programma alle ore 12. La partecipazione dell’attore arricchirà l'evento, che si svolgerà presso [luogo], offrendo un’occasione di incontro tra letteratura e cultura.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 23 gennaio 2026 – Sarà la partecipazione straordinaria di A lessandro Siani a caratterizzare la presentazione del romanzo “Imbriani e il Velo delle Ombre” di Paolo Picone, in programma domani, sabato 24 gennaio, alle ore 12.00, presso la Sala Studio della Biblioteca Imbriani–Poerio, nel distretto culturale La Distilleria, in via Roma 287 a Pomigliano d’Arco. L’incontro, ospitato all’interno della Fondazione Officina delle Culture, rappresenta un appuntamento di rilievo per la vita culturale cittadina e vedrà la partecipazione di esponenti delle istituzioni, del mondo della cultura e della scuola. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Alessandro Siani sarà domani a Pomigliano per il romanzo di Paolo Picone

