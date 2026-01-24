Alessandra Martines | Mia figlia ha avuto un cancro pensavano fosse mononucleosi Ora studia teologia

Alessandra Martines condivide un momento difficile vissuto con sua figlia Stella, che inizialmente fu diagnosticata con mononucleosi, ma in seguito si rivelò un tumore. La testimonianza mette in luce le difficoltà emotive e le sfide affrontate durante quel periodo, evidenziando l’importanza di affrontare con solidità e speranza le criticità della vita. La storia di Martines offre uno sguardo autentico su un’esperienza personale e sulla forza di superare le avversità.

«Non hai scelta. Come mamma devi avere forza e coraggio di andare avanti, di sostenere. Avere coraggio non vuol dire non avere paura. La paura era sempre presente, dentro di me». Alessandra Martines, ospite a Verissimo, ha aperto il suo cuore parlando