Rosanna Banfi e la lotta al tumore | Era circoscritto ma avevo paura di non svegliarmi
Rosanna Banfi condivide il suo percorso di lotta contro il tumore, affrontando con coraggio una ricaduta dopo anni. La sua testimonianza evidenzia la complessità della malattia e l’importanza della speranza, offrendo un messaggio di forza e resilienza a chi si trova ad affrontare sfide simili.
Era novembre 2025 quando Rosanna Banfi, figlia del celebre Lino, ha annunciato di aver appena affrontato una nuova battaglia contro lo stesso mostro che le aveva già fatto visita anni prima. E lo aveva fatto con la stessa grinta che l’ha sempre contraddistinta. Ora l’attrice è tornata a parlare della sua personale lotta sulle pagine di alcuni magazine, tra cui Gente, dove ha raccontato con la sincerità e la forza che la contraddistingue alcuni dettagli sulla lotta alla quale ha dovuto tenere testa e le paure che l’hanno travolta, ma anche la felicità per l’esito più atteso, ovvero la guarigione. 🔗 Leggi su Dilei.it
A volte la vita decide di sorprenderti quando ormai avevi smesso di aspettare. Arriva all’improvviso, senza bussare, e ti restituisce ciò che la paura stava cercando di portarti via. Per Rosanna Banfi, oggi è un giorno che ha il sapore delle lacrime belle, quelle c - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo tumore per Rosanna Banfi dopo 16 anni. Ad annunciarlo è la stessa attrice, figlia di Lino Banfi, con un post su Instagram: "Dopo 16 anni 'l'ospite', assolutamente non invitato, si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un'altra stanza dell Vai su X
Rosanna Banfi: "I linfonodi sono puliti, la mia disavventura col tumore è finita" - Attraverso la sua pagina Instagram la figlia di Lino Banfi ha annunciato di essere guarita dal tumore al polmone ... Si legge su msn.com
Rosanna Banfi sul tumore al polmone: “I linfonodi sono puliti, la mia disavventura finisce qui” - Rosanna Banfi ha condiviso sui social una bella notizia riguardante l'esito degli esami, dopo essersi operata lo scorso mese dopo aver scoperto un tumore ... Segnala fanpage.it