Rosanna Banfi e la lotta al tumore | Era circoscritto ma avevo paura di non svegliarmi

Rosanna Banfi condivide il suo percorso di lotta contro il tumore, affrontando con coraggio una ricaduta dopo anni. La sua testimonianza evidenzia la complessità della malattia e l’importanza della speranza, offrendo un messaggio di forza e resilienza a chi si trova ad affrontare sfide simili.

Era novembre 2025 quando Rosanna Banfi, figlia del celebre Lino, ha annunciato di aver appena affrontato una nuova battaglia contro lo stesso mostro che le aveva già fatto visita anni prima. E lo aveva fatto con la stessa grinta che l’ha sempre contraddistinta. Ora l’attrice è tornata a parlare della sua personale lotta sulle pagine di alcuni magazine, tra cui Gente, dove ha raccontato con la sincerità e la forza che la contraddistingue alcuni dettagli sulla lotta alla quale ha dovuto tenere testa e le paure che l’hanno travolta, ma anche la felicità per l’esito più atteso, ovvero la guarigione. 🔗 Leggi su Dilei.it