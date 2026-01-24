Albignasego | Gregori Bottin nomina Davide Mauri nuovo assessore

Il Vicesindaco reggente di Albignasego, Gregori Bottin, ha ufficialmente nominato Davide Mauri come nuovo Assessore del Comune. La nomina introduce un nuovo rappresentante con deleghe strategiche per lo sviluppo e la gestione del territorio, rafforzando l’amministrazione comunale. Questa scelta mira a garantire continuità e impegno nelle attività amministrative e nei progetti di interesse locale.

Il Vicesindaco reggente Gregori Bottin ha nominato Davide Mauri come nuovo Assessore del Comune di Albignasego, affidandogli importanti deleghe strategiche per il territorio. All'Assessore Mauri sono state confermate le competenze in materia di politiche della sicurezza urbana, iniziative di.

