Papa Leone XIV ha nominato monsignor Anthony Onyemuche Ekpo nuovo assessore per gli Affari generali della Segreteria di Stato in Vaticano. Il sacerdote ha 44 anni ed è di origini nigeriane. È stato ordinato nel 2011. Nel 2016 è stato nominato officiale della sezione per gli Affari Generali in cui è tornato oggi, a distanza di due anni da un’altra nomina. Come spiegato da Vatican News, nel 2023 Papa Francesco lo aveva scelto come sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano. Ekpo nel ruolo di assessore succederà a monsignor Roberto Campisi. Quest’ultimo lo scorso 27 settembre è stato nominato osservatore permanente della Santa Sede presso l’Unesco. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Vaticano, il Papa nomina monsignor Ekpo nuovo assessore