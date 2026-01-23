Gregori Bottin prima uscita da sindaco pro tempore | Sento la responsabilità guardo al bene comune

Gregori Bottin, alla sua prima uscita come sindaco pro tempore, sottolinea la responsabilità verso il bene comune. Pur assumendo questo nuovo ruolo, continuerà la sua attività di consulente assicurativo, come già fatto in passato durante le sue cariche di assessore e vicesindaco. La sua presenza in carica rappresenta un impegno serio e condiviso per la comunità, mantenendo un equilibrio tra ruolo pubblico e professionale.

«Non vivo di politica, in questi mesi proseguirò la mia attività di consulente assicurativo, come d'altronde ho sempre fatto quando ero assessore e vicesindaco. In primo luogo, considero l'incarico di sindaco reggente alla stregua di un servizio a favore della collettività». All'assemblea di zona. Gregori Bottin, prima uscita da sindaco (pro tempore): «Sento la responsabilità, guardo al bene comune» 54 anni, in Giunta ininterrottamente dal 2008, vicesindaco dal 2016 fino all'elezione in Consiglio regionale di Filippo Giacinti, a fine novembre, si dice «orgoglioso di intraprendere questa nuova avventura».

