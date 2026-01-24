Al centro dei negoziati c’è il Donbass

Al centro dei negoziati attuali si trova la questione del Donbass. A Abu Dhabi è in corso un incontro trilaterale tra Russia, Stati Uniti e rappresentanti dell’Ucraina. Il Cremlino ha dichiarato a Zelensky che, se le truppe ucraine si ritireranno, il conflitto potrebbe arrivare a una conclusione. La discussione si focalizza sulle possibili soluzioni e sui passi per una de-escalation nella regione.

L’incontro svoltosi a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin, l’inviato speciale della Casa Bianca Steven Witkoff e Jared Kushner si è concluso nella notte di giovedì, dopo oltre tre ore e mezza di colloqui. A darne notizia è stato l’ufficio stampa del Cremlino. Al termine dell’incontro, Ushakov ha definito il confronto «positivo sotto ogni profilo», precisando che il presidente russo ha ribadito alla delegazione americana come, in assenza di una soluzione sulla questione territoriale, non vi siano margini concreti per porre fine alla guerra contro l’Ucraina. Mosca, ha spiegato il consigliere del Cremlino, continua a dichiararsi favorevole a un esito politico e diplomatico del conflitto, ma fino a quando tale prospettiva non si materializzerà, la Russia proseguirà nel perseguimento degli obiettivi militari sul campo. 🔗 Leggi su Laverita.info

Come sta andando la partita del Donbass nei negoziati Usa-UcrainaLa questione del Donbass rappresenta il nodo centrale nei negoziati tra USA e Ucraina, evidenziando le tensioni e le speranze di una risoluzione pacifica del conflitto.

