Come sta andando la partita del Donbass nei negoziati Usa-Ucraina
La questione del Donbass rappresenta il nodo centrale nei negoziati tra USA e Ucraina, evidenziando le tensioni e le speranze di una risoluzione pacifica del conflitto. Al centro delle discussioni, si analizzano le prospettive e le possibilità per il futuro di questa regione strategica, simbolo delle sfide e delle ambizioni di entrambe le parti coinvolte.
Quale sorte per il Donbass? Questa sembra essere al momento la tematica centrale nelle discussioni tra Ucraina e Stati Uniti riguardo ad una possibile soluzione negoziale al conflitto ancora in corso. Da un lato ci sono i piani del presidente statunitense Donald Trump, che vorrebbe un ritiro delle forze ucraine dall’area, che diverrebbe una “zona cuscinetto neutrale e demilitarizzata” (ma riconosciuta ufficialmente a livello internazionale come parte della Federazione Russa) nella visione id Mosca, o una “Zona di libero scambio” in quella di Washington; dall’altro la volontà di Volodymyr Zelensky e della leadership ucraina in generale (a partire dal comandante in capo delle forze di Kyiv Oleg Syrsky ) di non cedere facilmente questo lembo di terra, spingendo per fermare i combattimenti lungo l’attuale linea del fronte, o quantomeno cercando un compromesso accettabile per l’Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net
?Leva 2016? Serra Riccò ? Baiardo Bonuso ? ? Montemurro ? ? Partita folle: rimontiamo con carattere e tanta grinta, andando vicino al colpaccio. Non basta per portarla a casa, ma si riparte a testa alta. - facebook.com Vai su Facebook
La battaglia per il Donbass sarà brutale, come nella Seconda Guerra Mondiale