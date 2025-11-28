Negoziati Ucraina Putin fissa il prezzo della pace | L’Ucraina deve lasciare il Donbass o continueremo a combattere La confisca dei beni russi avrà conseguenze negative

Vladimir Putin ha ribadito con fermezza le sue condizioni per porre fine alla guerra in Ucraina, affermando che la Russia deporrà le armi solo se le truppe di Kiev si ritireranno dai territori rivendicati da Mosca. Le dichiarazioni sono arrivate durante una visita di Stato in Kirghizistan, proprio mentre si intensificano i contatti diplomatici tra Stati Uniti, Russia e Ucraina in vista di possibili negoziati di pace. Il presidente russo ha specificato che le ostilità termineranno solamente quando le forze ucraine lasceranno le aree attualmente occupate nel Donbass, la regione orientale composta dalle province di Luhansk e Donetsk. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Negoziati Ucraina, Putin fissa il prezzo della pace: “L’Ucraina deve lasciare il Donbass o continueremo a combattere. La confisca dei beni russi avrà conseguenze negative”

