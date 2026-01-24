Akragas tre nuovi innesti e due addii alla vigilia della sfida con la Sommatinese

Akragas si prepara alla sfida con la Sommatinese con tre nuovi acquisti e due partenze. La società biancazzurra lavora per rafforzare la rosa e migliorare la squadra in vista della seconda parte della stagione, adottando interventi mirati sui settori più critici. Questi movimenti di mercato testimoniano l’impegno del club nel cercare la migliore competitività possibile per affrontare il prosieguo del campionato.

Movimenti di mercato in casa Akragas. Il club biancazzurro accelera e sistema alcuni reparti chiave in vista della seconda parte di stagione. In entrata arrivano tre rinforzi giovani ma già esperti.Il primo è Mirko Marrone, attaccante cresciuto nei settori giovanili di Palermo, Reggina e nella.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

| – ’ Christian Casucci, classe 2004, è un nuovo centrocampista dell’Akragas SLP. Cresciuto nel settore giovanile del Modena, ha maturato un percorso significativo in Seri - facebook.com facebook