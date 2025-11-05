Vigilia europea per la Roma, che nel tardo pomeriggio è scesa in campo sul prato dell’ Ibrox Stadium di Glasgow per la consueta seduta di rifinitura. Sotto lo sguardo attento di Gian Piero Gasperini, la squadra ha svolto gli ultimi esercizi tattici e atletici per mettere a punto i dettagli in vista della sfida di domani sera contro i Rangers. Un allenamento utile anche per prendere confidenza con l’atmosfera scozzese che attenderà i giallorossi domani alle 21:00, in un match già cruciale per il cammino nel girone di Europa League. A bordo campo erano presenti anche Ranieri e Massara, che hanno seguito da vicino la seduta insieme a un centinaio di tifosi invitati dal Business Club dell’AS Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, rifinitura all’Ibrox: Gasperini dà la carica alla vigilia della sfida con i Rangers