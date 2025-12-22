Sassari raggiunto da colpi di fucile scappa in auto fino a casa del fratello | ricoverato in gravi condizioni

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 55enne si trovava in auto nei pressi della sua azienda agricola quando è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. È riuscito comunque a scappare guidando l’auto fino a casa de fratello. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Pattada, tentato omicidio nelle campagne: grave un uomo ferito a colpi di fucile.

