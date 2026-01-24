Usa sparachiodi contro la madre a Torino non ce la facevo più | donna di 65 anni gravissima

A Torino, una donna di 65 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita con uno sparachiodi dal proprio figlio, un agricoltore di 40 anni. L'uomo ha chiamato le autorità spiegando di non riuscire più a gestire la situazione. La vicenda, ancora sotto indagine, mette in luce le tensioni familiari che hanno portato a un gesto violento.

Un agricoltore 40enne residente a Caselle, in provincia di Torino, ha usato una sparachiodi contro la madre, poi ha chiamato il 112 confessando la terribile azione. “Venite, ho sparato a mia mamma. Non ce la facevo più”, ha detto agli agenti durante la telefonata fatta partire il 24 gennaio, in piena notte, intorno alle 3. La donna di 65 anni ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale Giovanni Bosco. In via Torino 90, dove il figlio e la madre vivono insieme in una cascina, si sono precipitati subito gli agenti del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Venaria Reale e l’ambulanza del 118 di Azienda Zero. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Tentato omicidio a Caselle: colpisce la madre con una pistola sparachiodi dopo una lite, donna gravissimaA Caselle, in via Torino 90, un uomo di 40 anni ha aggredito la madre con una pistola sparachiodi durante un litigio domestico, causando gravi ferite.

