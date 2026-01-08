Renee Nicole Good, 37 anni, è deceduta a Minneapolis durante un’operazione dell’ICE, condotta mercoledì mattina. La sua morte ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale e nazionale. L’incidente, ancora oggetto di indagini, ha sollevato interrogativi sulle modalità operative delle operazioni di controllo condotte dalle autorità federali negli Stati Uniti.

La città del Minnesota e gran parte degli Stati Uniti sono sotto shock dopo che un agente federale dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha sparato e ucciso Renee Nicole Good, una cittadina americana di 37 anni, durante un’operazione di controllo condotta nella mattinata di mercoledì a Minneapolis. Renee Nicole Good era una madre di una figlia di 15 anni e di due figli di 12 e 6 anni; era cresciuta a Colorado Springs e residente da poco a Minneapolis. Era cittadina statunitense senza precedenti penali significativi, al di fuori di una piccola infrazione stradale. La donna si descriveva sui social come poetessa, scrittrice, moglie, mamma e musicista amatoriale, e aveva studiato scrittura creativa all’Old Dominion University, dove nel 2020 aveva vinto un premio per la poesia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi era Renee Nicole Good, la donna morta a Minneapolis durante un’operazione dell'Ice

Leggi anche: Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa a Minneapolis dagli agenti dell’Ice

Leggi anche: Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa a Minneapolis nel video della sparatoria dell’ICE

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Say Her Name: Minneapolis si ferma per Renee Nicole Good; Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa a Minneapolis nel video della sparatoria dell’ICE; Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa dagli agenti dell’Ice: «Era cittadina Usa»; Donna uccisa dalla polizia nel blitz anti migranti. Trump: Legittima difesa, scoppia la protesta.

Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa a Minneapolis dagli agenti dell’Ice - Tra i manifestanti, qualcuno gridava: «È stata uccisa mentre cercava di allontanarsi, ... vanityfair.it