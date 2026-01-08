Chi era Renee Nicole Good la donna morta a Minneapolis durante un’operazione dell' Ice
Renee Nicole Good, 37 anni, è deceduta a Minneapolis durante un’operazione dell’ICE, condotta mercoledì mattina. La sua morte ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale e nazionale. L’incidente, ancora oggetto di indagini, ha sollevato interrogativi sulle modalità operative delle operazioni di controllo condotte dalle autorità federali negli Stati Uniti.
La città del Minnesota e gran parte degli Stati Uniti sono sotto shock dopo che un agente federale dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha sparato e ucciso Renee Nicole Good, una cittadina americana di 37 anni, durante un’operazione di controllo condotta nella mattinata di mercoledì a Minneapolis. Renee Nicole Good era una madre di una figlia di 15 anni e di due figli di 12 e 6 anni; era cresciuta a Colorado Springs e residente da poco a Minneapolis. Era cittadina statunitense senza precedenti penali significativi, al di fuori di una piccola infrazione stradale. La donna si descriveva sui social come poetessa, scrittrice, moglie, mamma e musicista amatoriale, e aveva studiato scrittura creativa all’Old Dominion University, dove nel 2020 aveva vinto un premio per la poesia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
