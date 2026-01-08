Renee Nicole Good chi era la donna uccisa a Minneapolis dagli agenti dell’Ice

Renee Nicole Good era una donna la cui tragica morte a Minneapolis, avvenuta durante un intervento delle forze dell’Ice, ha suscitato un acceso dibattito pubblico e politico. L’incidente ha portato a proteste e richieste di giustizia, evidenziando le tensioni legate alle questioni di politiche migratorie e diritti civili nella città.

Proteste a Minneapolis dopo che un agente dell'ICE uccide una donna

Stanno facendo di tutto per infangarla, per dipingerla come una “pericolosa eversiva”, addirittura una “terrorista” (sì, hanno detto persino questo). In realtà Renee Nicole Good, la donna di 37 anni morta ammazzata a sangue freddo dagli agenti dell’ICE a Minn facebook

