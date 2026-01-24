Minneapolisagente federale uccide uomo

Oggi a Minneapolis, un uomo è stato ucciso da un agente federale a Eat Street, nel quartiere di South Minneapolis. L’incidente, avvenuto il 18 maggio, ha attirato l’attenzione sulle attività delle autorità e sulle circostanze che hanno portato a questa tragica conclusione. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e le motivazioni che hanno portato all’uso della forza.

18.05 Oggi a Minneapolis un'altra vittima di Ice.Un agente federale ha sparato e ucciso un uomo a Eat Street,a sud della città. Su X il governatore Waltz: "Ho appena parlato con la Casa Bianca. Il Minnesota ne ha abbastanza.E' disgustoso.Il presidente deve porre fine a questa operazione.Migliaia di agenti violenti e inesperti vanno tirati fuori dal Minnesota.Subito",ha affermato. Fermati da Ice anche una bimba di 2 anni e il padre a Minneapolis che sono stati portati in Texas.A riferirlo il Guardian,citando gli atti del tribunale.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Minneapolis, agente federale spara a un uomo e lo uccide. Il governatore Walz: “Trump fermi raid Ice”

Minneapolis, agente dell’ICE spara e uccide una donna in autoDurante un’operazione della United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) a Minneapolis, una donna è stata colpita e deceduta.

