Achille Costacurta, giovane di 21 anni e figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari, ha annunciato una pausa dai social media. In un messaggio, ha comunicato di prendersi una pausa di dieci giorni per partecipare a un retreat di meditazione a Calcutta, in India. Attualmente in viaggio tra Australia e India, Achille si dedica a un percorso di crescita personale e spirituale, condividendo un momento di riflessione lontano dai social.

Da Melbourne, dove si trova anche per seguire gli Australian Open 2026, Achille- Costacurta ha anche raccontato ai follower di essere stato «truffato in Australia»: un ordine tramite Uber Eats dato per consegnato, ma mai arrivato. «Ho contattato il servizio clienti e mi ha mandato una foto come prova del cibo consegnato», ha spiegato nel suo video. Ma, dopo avere chiesto di controllare le telecamere dell’hotel, ha scoperto che la donna incaricata «ha fatto la foto del pacco consegnato davanti all’hotel e poi se lo era rimesso in macchina». Un dettaglio ha reso la storia ancora più surreale: la consegna avveniva a bordo di un’auto dal valore superiore ai 50 mila euro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Achille Costacurta prende una pausa dai social: «Ci vediamo tra dieci giorni. Sto entrando in un retreat di meditazione a Calcutta in India»

Achille Costacurta si ferma e lascia i social: dieci giorni di silenzio e meditazione in IndiaAchille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, ha deciso di prendersi una pausa dai social media.

Achille Costacurta, dopo la truffa lo stop ai social: il “ritiro” in India con regole ferreeAchille Costacurta, dopo aver subito una truffa in Australia, ha deciso di interrompere temporaneamente la sua attività sui social.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Achille Costacurta si prende una pausa dai social: Entro in un ritiro in India; Achille Costacurta si ferma e lascia i social: dieci giorni di silenzio e meditazione in India; Achille Costacurta, dopo la truffa lo stop ai social: il ritiro in India con regole ferree; Federica Pellegrini e Matteo Giunta ospiti a Verissimo domenica 18 gennaio.

Achille Costacurta prende una pausa dai social: «Ci vediamo tra dieci giorni. Sto entrando in un retreat di meditazione a Calcutta in India»Ventun anni, figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari, Achille è da settimane in viaggio tra Australia e India. Nel retreat ci sono regole ferree: «No telefono, non si può parlare, non si p ... vanityfair.it

Achille Costacurta si prende una pausa dai social: Vado in India per un ritiroUn annuncio inaspettato: Achille Costacurta ha pubblicato su Instagram una storia in cui spiega ai follower che per dieci giorni starà lontano da telefono e altre distrazioni per intraprendere un perc ... msn.com

Sono stato truffato, ebbene sì, non è uno scherzo. " Achille Costacurta ha raccontato su Instagram cosa gli è capitato in Australia: aveva ordinato del cibo tramite una app di consegne, ma non ha mai ricevuto nulla. Vedendo che sull’app risultava tutto consegn - facebook.com facebook