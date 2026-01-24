Milano accoltella coetanei in metropolitana | 15enne arrestato
Un giovane di 15 anni è stato arrestato a Milano dopo aver aggredito due coetanei in metropolitana. Dopo un confronto, il ragazzo ha estratto una roncola e li ha colpiti alle gambe. L’episodio, avvenuto in un contesto di lite, è stato prontamente gestito dalle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia la necessità di interventi efficaci per garantire la sicurezza nelle aree pubbliche.
(Adnkronos) – Dopo una lite in metro, ha estratto una roncola e ha aggredito due minorenni, colpendoli alle gambe. Per questo un 15enne italiano è stato arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Milano per lesioni personali aggravate. I militari sono intervenuti in piazza Bottini, sul mezzanino della fermata Lambrate della linea verde e, dopo i primi accertamenti, sono riusciti a rintracciare il 15enne. Il ragazzino, subito dopo l'aggressione, si era spogliato del giubbotto e lo aveva riposto nello zaino, per poi fuggire a bordo di un autobus. Sul mezzo pubblico ha estratto dalla felpa la roncola con lama da 21 centimetri e ha minacciato un'altra persona.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
