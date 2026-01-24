Semina il panico su bus e metro e accoltella 2 ragazzi arrestato 15enne a Milano | la lama era di 21 centimetri

Un giovane di 15 anni è stato arrestato a Milano per aver accoltellato due ragazzi su bus e metro. La lama, lunga 21 centimetri, ha provocato ferite aggravate. L'episodio ha generato preoccupazione tra i pendolari, mentre le forze dell'ordine hanno intervenuto prontamente. La vicenda evidenzia le tensioni e i rischi nei mezzi pubblici della città.

Un 15enne è stato arrestato per lesioni personali aggravate dopo aver seminato il terrore a bordo di un autobus e un convoglio della metro di Milano. Accoltellati due ragazzi.

