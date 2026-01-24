Access road to Chile’s Escondida Zaldivar mines remains blocked amid contractor strike sources say

Le strade di accesso alle miniere di Escondida e Zaldivar in Cile sono rimaste bloccate a causa di uno sciopero dei lavoratori contrattisti di Finning. La situazione, confermata da fonti locali, ha interrotto temporaneamente le attività di trasporto e approvvigionamento nella zona. La vicenda evidenzia le tensioni nel settore minerario cileno e le ripercussioni sulla produzione e sulla logistica delle miniere.

Members of Union No. 2 at Finning, which provides services to various mining companies, have been on strike since the beginning of the month and have launched intermittent blocks in the La Negra industrial sector and on the road leading to BHP's Escondida mine and Antofagasta Minerals' Zaldivar mine. BHP said the day before that the protest was causing delays in shift changes as well as in vehicle traffic. The company did not immediately respond on Saturday to a request for comment. I membri del sindacato n. 2 della Finning, che fornisce servizi a varie compagnie minerarie, sono in sciopero dall'inizio del mese e hanno lanciato blocchi intermittenti nel settore industriale di La Negra e sulla strada che porta alla miniera Escondida di BHP e alla miniera Zaldivar di Antofagasta Minerals.

