Accerchiano uno studente e lo rapinano davanti a una scuola media

Da bolognatoday.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza si è verificato nel quartiere Saffi di Bologna, davanti all’Istituto comprensivo “Fabrizio De André”. Giovedì 24 gennaio, uno studente delle scuole medie è stato circondato, minacciato e derubato da un gruppo di adolescenti. L’evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani nel quartiere e sulla diffusione di comportamenti violenti tra i più giovani.

Un nuovo episodio di violenza tra giovanissimi ha scosso il quartiere Saffi, a Bologna. Giovedì 24 gennaio, davanti all’Istituto comprensivo “Fabrizio De André”, uno studente delle scuole medie è stato accerchiato, intimidito e rapinato da un gruppo di ragazzi poco più grandi. A finire nelle mani.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Lo accerchiano e lo rapinano con un coltello e una pistola (finta): due giovani denunciatiDue giovani sono stati denunciati dopo aver accerchiato e rapinato un uomo in strada.

Leggi anche: Incidente davanti alla scuola: grave uno studente di 12 anni investito da un’ambulanza

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

accerchiano uno studente eAccerchiano studente e lo rapinano davanti a una scuola media a BolognaHanno accerchiato e intimidito uno studente delle scuole medie e lo hanno derubato di un paio di guanti. E' successo giovedì in zona Saffi a Bologna, davanti all'Istituto comprensivo 'Fabrizio De Andr ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.