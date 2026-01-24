Accerchiano uno studente e lo rapinano davanti a una scuola media

Un episodio di violenza si è verificato nel quartiere Saffi di Bologna, davanti all’Istituto comprensivo “Fabrizio De André”. Giovedì 24 gennaio, uno studente delle scuole medie è stato circondato, minacciato e derubato da un gruppo di adolescenti. L’evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani nel quartiere e sulla diffusione di comportamenti violenti tra i più giovani.

