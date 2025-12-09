Incidente davanti alla scuola | grave uno studente di 12 anni investito da un’ambulanza
Un’ambulanza in emergenza ha investito, questa mattina a Genova, un ragazzino di 12 anni mentre attraversava la strada per entrare a scuola. L’urto è stato violento. Il ragazzo è stato soccorso sul posto e trasferito d’urgenza all’ospedale, dove si trova ricoverato in condizioni critiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
