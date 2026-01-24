Academy Museum of Motion Pictures | al via la Oscars® Season tra proiezioni tour e Official Watch Party 22 gennaio–22 marzo

L’Academy Museum of Motion Pictures ha avviato la “Oscars® Season”, un periodo che, da gennaio a marzo, offre proiezioni, tour e l’Official Watch Party, per approfondire la storia e i retroscena della prestigiosa notte degli Oscar. Un’occasione per gli appassionati di cinema di vivere da vicino l’atmosfera di uno degli eventi più attesi nel mondo dello spettacolo.

Il cuore della stagione ruota attorno ai 98th Oscars®, che andranno in onda domenica 15 marzo 2026 alle 7pm ET 4pm PT, in diretta su ABC e Hulu. Intorno alla cerimonia, il museo propone un mix di eventi e attività pensate sia per appassionati “hardcore” sia per chi vuole semplicemente respirare la magia degli Oscar in un luogo iconico. Non è solo una stagione di eventi: cambiano anche gli spazi espositivi. Tra gli appuntamenti più amati tornano gli Oscar® Sundays, con proiezioni pomeridiane (gennaio e febbraio) dedicate a film premiati per risultati in sound design, mixing ed editing. Le proiezioni si svolgono nel David Geffen Theater e sono incluse nel biglietto d’ingresso. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

