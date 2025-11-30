Volley2000 San Cassiano è festa grande | nel girone B di Serie C arriva la settima sinfonia

Lecceprima.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN CASSIANO – Una vera e propria settima sinfonia, suonata con ritmo, precisione ed entusiasmo. Nel match dell’ultima giornata dei giorni scorsi, giocato contro l’Astra Volley di Presicce-Acquarica, la formazione allenata da mister Barone e capitanata dalla banda Roberta Renna, ha mostrato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Volley2000 San Cassiano, &#232; festa grande: nel girone B di Serie C arriva la settima sinfonia - La Volley2000 San Cassiano continua a brillare nel campionato nazionale di Serie C – Girone B: settima vittoria consecutiva e primo posto consolidato ... lecceprima.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Volley2000 San Cassiano 232