Una Giornata Particolare | stasera l’ultima intervista a Ornella Vanoni e la Roma di Nerone e San Pietro

Aldo Cazzullo guida una doppia serata speciale tra musica e storia: l'ultimo racconto della cantante e il drammatico incendio di Roma sotto Nerone, con ospiti storici e giornalistici. Questa sera, mercoledì 26 novembre, La7 propone una serata speciale di Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo. In prima serata, il programma si divide in due appuntamenti unici: alle 21:15 va in onda L'ultima intervista a Ornella Vanoni, un intenso racconto della vita e della carriera dell'artista, seguito da "Nerone: l'incendio di Roma", un viaggio nel cuore dell'Impero Romano tra storia, intrighi e figure iconiche come Nerone e San Pietro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

