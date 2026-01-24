A che ora parte Giovanni Franzoni oggi discesa Kitzbuehel 2026 | n di pettorale tv streaming

La discesa maschile di Kitzbuehel 2026 si svolgerà sabato 24 gennaio, con partenza alle ore 11. Giovanni Franzoni, n. di pettorale ancora da assegnare, sarà tra i partecipanti. La gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming, offrendo agli appassionati italiani l’opportunità di seguire la competizione in tempo reale. Sono otto gli azzurri in gara, pronti a confrontarsi sulla celebre pista austriaca.

Saranno ben otto gli azzurri al via della discesa maschile di Kitzbuehel (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 24 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 58 gli atleti in gara, con 17 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SPINDLERUV MLYN ALLE 10.00 E ALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 Salvo ritardi o interruzioni, Giovanni Franzoni partirà col pettorale numero 2 alle ore 11:32:20: l’azzurro, inserito nel secondo gruppo di merito, poteva ricevere in dote un numero dall’1 al 5 o dal 16 al 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora parte Giovanni Franzoni oggi, discesa Kitzbuehel 2026: n. di pettorale, tv, streaming A che ora parte Giovanni Franzoni oggi, discesa Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streamingOggi Giovanni Franzoni gareggia a Wengen nella discesa libera valida per la tappa 12 della Coppa del Mondo 2025-2026. A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, seconda prova discesa Kitzbuehel 2026: n. di pettorale e tvOggi, mercoledì 21 gennaio, si svolge la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: A che ora parte Tommaso Giacomel oggi, short individual Nove Mesto 2026: n. di pettorale, tv, streaming; A che ora fare colazione per vivere più a lungo e cosa è meglio mangiare, i medici: Meglio cibi salati che dolci?; La corsa al titolo Ora parte la scatto finale; Rifiuti, a Castello e Fiorenzuola più di un dubbio: Per ora qui non parte. A che ora parte Federica Brignone oggi, gigante Kronplatz 2026: n. di pettorale, programma esatto, tvFederica Brignone si appresta a fare il proprio ritorno in gara, a 292 giorni dal bruttissimo infortunio rimediato in occasione dei Campionati Italiani. oasport.it A che ora parte Sofia Goggia oggi, discesa Tarvisio 2026: n. di pettorale, tv, streamingSofia Goggia sarà il punto di riferimento dell'Italia nella discesa libera femminile di Tarvisio, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo ... oasport.it La UOC di Neurochirurgia del San Giovanni Addolorata, diretta da Andrea Talacchi, è parte attiva della Rete regionale per la gestione del Tumore Cerebrale, anche grazie alla realizzazione di un #PDTA riconosciuto con certificazione nazionale di qualità. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.