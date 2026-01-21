A che ora partono Paris Franzoni e gli azzurri oggi seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 | n di pettorale e tv

Oggi, mercoledì 21 gennaio, si svolge la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. La partenza degli azzurri Paris, Franzoni e degli altri atleti è prevista in orari diversi, con la trasmissione in diretta su specifici canali televisivi. Per conoscere i dettagli sui pettorali e gli orari esatti, si consiglia di consultare le fonti ufficiali.

Mercoledì 21 gennaio andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Kitzbuehel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna sulla pista Streif per un nuovo test: dopo l’assaggio del martedì, gli atleti avranno a disposizione una nuova occasione per saggiare le linee di un tracciato decisamente complesso e per trovare il giusto feeling con la neve austriaca. Appuntamento alle ore 11.30, con tanti italiani pronti per essere protagonisti. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 Giovanni Franzoni ha siglato il miglior tempo nella prima prova e continua a sognare dopo il grande weekend di Wengen (vittoria in superG e terzo posto in discesa), Dominik Paris cercherà di lasciarsi alle spalle gli acciacchi fisici in una località molto amata, l’eterno Christof Innerhofer sta inseguendo la convocazione alle Olimpiadi, Mattia Casse è chiamato ad alzare il livello, si attende una reazione da parte di Guglielmo Bosca e Florian Schieder è in crescita di condizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

