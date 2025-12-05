A che ora lo sci di fondo oggi in tv Sprint tc Trondheim 2025 | programma tv startlist streaming
Scatterà oggi, venerdì 5 dicembre, a Trondheim, in Norvegia, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: la tre giorni nordica inizierà con le gare sprint in tecnica classica. Alle ore 9.45 inizieranno le qualificazioni, mentre alle ore 12.15 scatteranno le finali. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT TC DI SCI DI FONDO ALLE 9.45 E ALLE 12.15 Per l’Italia saranno al via delle qualificazioni undici azzurri: tra le donne saranno in gara Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Federica Cassol, Nadine Laurent ed Iris De Martin Pinter, mentre tra gli uomini saranno alla partenza Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Davide Graz, Giacomo Gabrielli, Giovanni Ticcò e Simone Mocellini. 🔗 Leggi su Oasport.it
