A che ora lo sci alpino oggi | startlist discesa Kitzbuehel e gigante Spindleruv Mlyn tv streaming

Ecco le informazioni sulle competizioni di sci alpino di oggi: la startlist della discesa di Kitzbühel e il gigante di Spindleruv Mlyn, con orari, canali TV e opzioni di streaming. Segui gli eventi in diretta e resta aggiornato sulle ultime novità delle gare in programma, in un contesto di crescente attesa e interesse per le discipline alpine.

L'atmosfera diventa sempre più effervescente, sale la temperatura con l'avvicinarsi dell'appuntamento a cinque cerchi. Gli atleti si presentano al cancelletto di partenza delle prossime gare per rifinire la condizione in vista del momento chiave dell'annata. La Coppa del Mondo di sci alpino catalizza l'attenzione degli appassionati con due gare di grande fascino: in campo maschile si corre la discesa libera di Kitzbuhel, partenza prevista alle 11:30, mentre in campo femminile si gareggia a Spindleruv Mlyn, le due manche scatteranno alle 10:00 e alle 13:30. In Austria Giovanni Franzoni vuole proseguire lo straordinario trend di risultati inaugurato la scorsa settimana dopo aver conquistato il miglior tempo nei due giorni di prove cronometrate.

