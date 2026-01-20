A che ora lo sci alpino oggi | startlist gigante Kronplatz e prova Kitzbuehel tv streaming

Oggi, gli appassionati di sci alpino possono seguire in diretta le gare di gigante a Kronplatz e le prove di Kitzbuehel, con orari di inizio e startlist disponibili. La giornata si presenta importante per il circuito femminile, offrendo opportunità di rilevanti risultati e confronti tra le atlete. Per seguire gli eventi, consultate i programmi TV e le piattaforme streaming dedicate, per rimanere aggiornati sull’andamento delle competizioni.

Il grande Circo Bianco al femminile si prepara ad una giornata che potrebbe essere uno spartiacque nel corso della stagione. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista per il classico slalom gigante di Kronplatz, le due manche scatteranno alle 10:30 e alle 13:30, mentre, in campo maschile, è in programma la prima prova cronometrata della discesa libera di Kitzbuehel, il via è previsto alle 11:30. Non sarà certamente una gara come le altre perché, dopo il grave infortunio, rientra Federica Brignone. La vincitrice della Coppa del Mondo dello scorso anno inizierà a testarsi per capire il livello della propria forma in ottica olimpica e valutare quali saranno le modalità migliori con cui procedere nelle prossime settimane.

