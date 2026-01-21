Ecco le informazioni sulla startlist e gli orari della seconda prova di discesa femminile a Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Scopri quando seguire l’evento in diretta tv e streaming, e resta aggiornato sugli orari di gara per non perdere nessuna fase della competizione.

Si entra ufficialmente nel vivo della settimana di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Dopo la prima prova della discesa disputata ieri, infatti, oggi si andrà a replicare a partire dalle ore 11.30. I protagonisti della velocità studieranno nuovamente le linee della mitologica “Streif”, la pista più difficile e affascinante del mondo. Nella prima prova disputata ieri ancora una volta la migliore prestazione è stata fissata da Giovanni Franzoni, reduce da un ottimo fine settimana in quel di Wengen. Alle sue spalle Christof Innerhofer, che dimostra di essere in gran spolvero, quindi ottimo anche Mattia Casse che chiude nelle prime posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora lo sci alpino oggi: startlist seconda prova discesa Kitzbuehel, tv, streaming

