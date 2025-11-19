La catena di supermercati che anche a Milano chiude prima per le feste | Dipendenti a casa con i propri cari

I supermercati a insegna Lidl, a Milano e nel resto d'Italia, nelle giornate del 24 e del 31 dicembre chiuderanno prima. “Un chiaro segnale di attenzione alle famiglie”. Così la catena di discount ha motivato la decisione di abbassare la serranda dei punti vendita prima del consueto orario di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

È ciò che è successo a tre dipendenti della catena di supermercati Pam tra Siena e Livorno - facebook.com Vai su Facebook

Livorno, due dipendenti storici della catena di supermercati sarebbero finiti, secondo la Uiltucs, nel meccanismo ordito dall’azienda Vai su X

Chiusi 5 locali di Milano (su 55 controllati) per gravi problemi igienici: insetti nelle cucine e cibo avariato - Milano – I carabinieri del Nas di Milano hanno effettuato una serie di controlli sulla sicurezza alimentare in supermercati, negozi e ristoranti della città e della provincia, riscontrando gravi ... Secondo ilgiorno.it

La catena di supermercati nata in Lombardia 46 anni fa investe 1,4 milioni e crea posti di lavoro fuori regione - Nata nel 1979 e cresciuta fino a dominare la scena in Lombardia e Piemonte, l’azienda Varesina (con 81 punti ven ... Si legge su comozero.it