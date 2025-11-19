La catena di supermercati che anche a Milano chiude prima per le feste | Dipendenti a casa con i propri cari

Milanotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I supermercati a insegna Lidl, a Milano e nel resto d'Italia, nelle giornate del 24 e del 31 dicembre chiuderanno prima. “Un chiaro segnale di attenzione alle famiglie”. Così la catena di discount ha motivato la decisione di abbassare la serranda dei punti vendita prima del consueto orario di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Chiusi 5 locali di Milano (su 55 controllati) per gravi problemi igienici: insetti nelle cucine e cibo avariato - Milano – I carabinieri del Nas di Milano hanno effettuato una serie di controlli sulla sicurezza alimentare in supermercati, negozi e ristoranti della città e della provincia, riscontrando gravi ... Secondo ilgiorno.it

La catena di supermercati nata in Lombardia 46 anni fa investe 1,4 milioni e crea posti di lavoro fuori regione - Nata nel 1979 e cresciuta fino a dominare la scena in Lombardia e Piemonte, l’azienda Varesina (con 81 punti ven ... Si legge su comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Catena Supermercati Milano Chiude