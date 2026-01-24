A Corigliano Calabro, vicino Cosenza, un giovane di 23 anni è stato arrestato per il possesso di una pistola semiautomatica clandestina. L'arma, nascosta in casa, era pronta all’uso. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo, evidenziando l’attenzione delle autorità nel contrasto alla criminalità e al traffico di armi nella zona.

Un uomo è stato fermato per possesso di arma clandestina al termine di un’operazione condotta dai Carabinieri a Corigliano Calabro. Il soggetto, un pregiudicato di 23 anni, è stato sottoposto a fermo dopo il ritrovamento di una pistola semiautomatica con matricola abrasa nell’ambito di un’attività di contrasto ai traffici di armi illegali nella zona. L’arma, pronta all’uso, è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per verificare se sia stata impiegata in altri episodi criminali. Il fermo a Corigliano Calabro Le indagini e la perquisizione Il ritrovamento dell'arma Accertamenti e indizi di responsabilità Le conseguenze del fermo Il fermo a Corigliano Calabro L’operazione è stata portata a termine dai militari della Stazione di Corigliano Calabro Scalo, vicino Cosenza, che da alcuni giorni stavano monitorando un noto pregiudicato locale sospettato di detenere armi in modo illecito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

23enne nascondeva una pistola semiautomatica in casa a Corigliano Calabro vicino Cosenza, arrestato

