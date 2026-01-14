Nascondeva in casa 11 grammi di cocaina pregiudicato 23enne arrestato

Un giovane di 23 anni di Acese è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina, occultati sia nell’abitazione che nell’auto. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona. L’arresto evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel presidio del territorio e nel contrasto alla criminalità legata alle droghe.

La polizia ha arrestato un pregiudicato acese di 23 anni, trovato in possesso di 11 grammi di cocaina, che aveva nascosto in casa e nella sua auto. I poliziotti di Acireale hanno fermato il 23enne in via Lazzaretto. Durante il pattugliamento anti spaccio della zona gli agenti hanno notato il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Giugliano, 23enne arrestato per droga: in casa aveva 400 grammi di marijuana Leggi anche: Arrestato spacciatore di paese: in casa nascondeva 360 grammi di droga Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nascondeva un deposito di coca e metamfetamine a casa: 21enne denunciato; Spaccia droga in auto, blitz degli agenti in casa: trovati 200 grammi di hashish; Nascondeva la droga in camera da letto: arrestato 41enne; Spaccia al distributore, in casa nascondeva 32 dosi dietro una presa elettrica | Arrestato 21enne. Nascondeva droga in casa in presenza figli minori, arrestato - Nascondeva droga in casa, in posti anche facilmente accessibili, malgrado la presenza dei figli minori. ansa.it Polizia di Stato di Brindisi: Uomo agli arresti domiciliari nascondeva droga in casa. Arrestato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Ostuni. facebook Brescia, fermato in auto con 260mila euro in contanti, a casa ne nascondeva altri 180mila: denunciato un 43enne x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.