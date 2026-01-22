Su antisemitismo Pd non trova sintesi riformisti non firmano ddl Giorgis

Il dibattito sull’antisemitismo all’interno del Pd rimane complesso, con divergenze tra le diverse correnti. Il testo presentato da Andrea Giorgis ai senatori ha suscitato alcune critiche tra i riformisti, che non hanno firmato il documento, evidenziando le difficoltà di trovare una posizione condivisa. La questione evidenzia le tensioni interne e le sfide nel definire un’azione unitaria contro il fenomeno.

Roma, 22 gen. (askanews) – Sull’antisemitismo il Pd non trova la sintesi, il testo ‘ufficiale’ presentato da Andrea Giorgis ai senatori in risposta a quello ‘sconfessato’ di Graziano Delrio non convince molti dei ‘riformisti’ cofirmatari del testo dell’ex ministro. Alla fine lo stesso Delrio non firma il testo Giorgis, insieme a Sandra Zampa, Simona Malpezzi, Walter Verini, e dell'”indipendente” Pier Ferdinando Casini, mentre dicono sì Antonio Nicita (che già a dicembre aveva ritirato la firma dal Delrio), Alessandro Alfieri e Alfredo Bazoli, che però rivendica anche la firma sul testo Delrio. Due, nel merito, i punti su cui ci si divide.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

