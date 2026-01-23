Durante il Forum di Davos, Zelensky ha commentato la questione della presenza militare in Groenlandia, sottolineando l’incertezza tra i paesi europei. Ha evidenziato come molti governi siano ancora indecisi e attendano un segnale dagli Stati Uniti, rischiando così di perdere credibilità internazionale. La discussione riguarda le strategie di difesa e le decisioni da assumere in un contesto geopolitico complesso.

(Agenzia Vista) Davos, 22 gennaio 2026 "Sulla Groenlandia è chiaro che la maggioranza dei Governi europei non sa ancora bene cosa fare, sembra che tutti aspettino che l'America si calmi. Ma che succede se non si calma?. Mandando 40 soldati rischiate di non essere presi sul serio da nessuno", così Zelensky a Davos. Wef Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zelensky: Se Ue manda 40 soldati in Groenlandia rischia di non essere presa sul serio da nessuno

Ucraina, Zelensky: "Al lavoro per ripristinare luce e gas". Media: Gb e Ue pensano a soldati in Groenlandia

Groenlandia, braccio di ferro. L'Europa manda soldati nell'Artico

