Groenlandia braccio di ferro L’Europa manda soldati nell’Artico

Il recente vertice tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia ha evidenziato le tensioni e le differenze di vedute sulla gestione e il futuro dell’isola artica. Nonostante il dialogo rimanga aperto, le divergenze sulle strategie di sicurezza e presenza militare si sono acuite, riflettendo l’interesse crescente delle potenze per questa regione strategica e le sfide geopolitiche che ne derivano.

