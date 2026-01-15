Groenlandia braccio di ferro L’Europa manda soldati nell’Artico
Il recente vertice tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia ha evidenziato le tensioni e le differenze di vedute sulla gestione e il futuro dell’isola artica. Nonostante il dialogo rimanga aperto, le divergenze sulle strategie di sicurezza e presenza militare si sono acuite, riflettendo l’interesse crescente delle potenze per questa regione strategica e le sfide geopolitiche che ne derivano.
Washington, 15 gennaio 2026 – Nessuna fumata bianca, ma il dialogo resta aperto. Il vertice tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia certifica distanze ancora profonde sul destino dell'isola artica, che Donald Trump continua a considerare un tassello essenziale della sicurezza nazionale americana. Le parti, però, evitano lo scontro frontale e scelgono la via del confronto, nel tentativo di ridurre attriti e tensioni tra Washington e il fronte europeo della NATO. Pur non avendo partecipato direttamente al summit, Trump resta il convitato di pietra della riunione. Dallo Studio Ovale ribadisce la sua linea: "Abbiamo bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza.
