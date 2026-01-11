Ucraina Zelensky | Al lavoro per ripristinare luce e gas Media | Gb e Ue pensano a soldati in Groenlandia

Il presidente ucraino Zelensky ha comunicato che le autorità stanno lavorando per ripristinare luce e gas in diverse regioni del paese, colpite dagli attacchi russi. Nel frattempo, si diffondono notizie di possibili iniziative militari in Groenlandia da parte di Gb e Ue. Questi sviluppi rappresentano un momento di tensione e lavoro continuo per garantire servizi essenziali in Ucraina.

Ucraina, tutte le notizie di domenica 11 gennaio – La diretta In Ucraina il presidente Zelensky fa sapere che in molte regioni è in corso un sforzo per ripristinare luce e gas i sotto continui attacchi russi. Sul fronte Groenlandia la stampa inglese riferisce dell’intenzione del Regno Unito di mandare soldati nell’isola artica per placare le mire del presidente Usa Trump Inizio diretta: 110126 14:18 Fine diretta: 110126 23:00 14:27 110126 Telegraph: GB con Paesi Ue valuta invio soldati Il Regno Unito sta discutendo con alleati europei dell’ipotesi di inviare soldati in Groenlandia per placare i timori di Donald Trump per la sicurezza e contrastare la crescente minaccia militare cinese e russa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Al lavoro per ripristinare luce e gas”. Media: Gb e Ue pensano a soldati in Groenlandia Leggi anche: Gb tratta con Ue:soldati in Groenlandia Leggi anche: Ucraina, in 100mila senza luce e gas nel Kharkiv per i raid russi | Corsa a ripristinare la corrente elettrica | Lavrov: "Sono pronto a incontrare Rubio" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Francia ragiona su un contingente di 6000 soldati in Ucraina dopo la tregua - Kiev conferma l'attacco al deposito di petrolio russo nel Volgograd; Ucraina: attacco russo con oltre 200 droni. Zelensky agli USA: Inviate subito gli aiuti promessi; Piano Volenterosi è escalation, Russia minaccia Usa e Ue. Zelensky risponde: le news di oggi su guerra in Ucraina; Zelensky: Se la Russia blocca gli sforzi diplomatici, l'Ucraina continuerà a difendersi - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato un nuovo incontro con Donald Trump. Guerra Russia Ucraina, Zelensky: "Mosca ha atteso il gelo per colpire gli ucraini". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Russia Ucraina, Zelensky: 'Mosca ha atteso il gelo per colpire gli ucraini'. tg24.sky.it

Trump: "Catturare Putin? Non è necessario. Lui non ha paura dell'Europa, ma degli Usa guidati da me" - Zelensky verso un accordo da 800 miliardi di dollari per ricostruire il Paese. lastampa.it

ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON I LEADER UE SU DIFESA UCRAINA E NEGOZIATI DI ADESIONE» (VIDEO) - Incontro congiunto con il Presidente di Cipro Nicos Christodoulides, il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. agenziagiornalisticaopinione.it

Zelensky: "L'Ucraina comunica con gli Stati Uniti praticamente ogni giorno" - facebook.com facebook

Ucraina, a Kiev ripristinata la corrente in 600mila case. Zelensky negozia accordo libero scambio con Usa ilsole24ore.com/art/ucraina-ze… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.