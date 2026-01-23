Zelensky allievo di Trump Elsa esce dal coma Amleto ucciso per un prestito e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Benvenuti alla rassegna di oggi, venerdì 23 gennaio 2026. In apertura, le principali notizie: Zelensky e la sua possibile influenza americana, il recupero di Elsa dal coma, e la vicenda di Amleto, ucciso per un prestito. Questi sono gli aggiornamenti da conoscere per iniziare la giornata con chiarezza. Buona lettura dalla redazione di Today.it.

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 23 gennaio 2026.Zelensky "allievo" di TrumpRipartono i negoziati sull'Ucraina. Zelensky a Davos ha incontrato Trump, mentre oggi negli Emirati c'è il primo trilaterale.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

zelensky allievo di trumpMancato congelamento dei fondi russi, sanzioni deboli a Mosca e lentezza nell'invio di armi: I rimproveri di Zelensky all'EuropaIl leader di Kiev durissimo a Davos. «Con 40 soldati rischiate di non essere presi sul serio» ... msn.com

zelensky allievo di trumpA Davos incontro Trump-Zelensky, il leader ucraino: Accordo sulle garanzie di sicurezza | Trilaterale Usa-Kiev-Russia negli EmiratiIncontro tra Trump e Zelensky a Davos: Accordo sulle garanzie di sicurezza, non sui territori. Trilaterale Usa-Ucraina-Mosca negli Emirati. tgcom24.mediaset.it

