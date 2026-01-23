Zelensky allievo di Trump Elsa esce dal coma Amleto ucciso per un prestito e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 23 gennaio 2026.Zelensky "allievo" di TrumpRipartono i negoziati sull'Ucraina. Zelensky a Davos ha incontrato Trump, mentre oggi negli Emirati c'è il primo trilaterale.🔗 Leggi su Today.it
Mancato congelamento dei fondi russi, sanzioni deboli a Mosca e lentezza nell'invio di armi: I rimproveri di Zelensky all'EuropaIl leader di Kiev durissimo a Davos. «Con 40 soldati rischiate di non essere presi sul serio» ... msn.com
A Davos incontro Trump-Zelensky, il leader ucraino: Accordo sulle garanzie di sicurezza | Trilaterale Usa-Kiev-Russia negli EmiratiIncontro tra Trump e Zelensky a Davos: Accordo sulle garanzie di sicurezza, non sui territori. Trilaterale Usa-Ucraina-Mosca negli Emirati. tgcom24.mediaset.it
