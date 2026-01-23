Zelensky allievo di Trump Elsa esce dal coma Amleto ucciso per un prestito e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Benvenuti alla rassegna di oggi, venerdì 23 gennaio 2026. In apertura, le principali notizie: Zelensky e la sua possibile influenza americana, il recupero di Elsa dal coma, e la vicenda di Amleto, ucciso per un prestito. Questi sono gli aggiornamenti da conoscere per iniziare la giornata con chiarezza. Buona lettura dalla redazione di Today.it.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.