Meloni difende Zelensky il regista sgozzato dal figlio l' imam liberato il destino della famiglia nel bosco e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Ecco le notizie principali per iniziare la giornata: Meloni difende Zelensky, un regista sgozzato dal figlio, l'imam liberato, e il destino di una famiglia nel bosco. Buongiorno dalla redazione di Today.it. Queste sono le news da conoscere in apertura di martedì 16 dicembre 2025.
Meloni Meets Ukraine's Zelenskiy in Rome
Zelensky e l’incontro a Roma con Meloni: che ruolo può avere l’Italia nella trattativa di pace? - L’Italia punta a fare da mediatore tra Usa e Ue, Calovini (Fdi) parla del ruolo “più pragmatico dell’Italia” rispe ... msn.com
Meloni, sostegno a Zelensky: «Restiamo uniti agli Usa». Incontro a Roma con Orban - Gli europei e gli americani hanno perso l’uno e l’altra con la Russia di Vladimir Putin, per questo non resta che ... ilgazzettino.it
Meloni chiama i leader, il ministro Giorgetti difende i saldi. Il voto al Senato slitta ancora. Il Pd: “Bullismo istituzionale” - facebook.com facebook
Il nuovo rating del Civicus Monitor è eloquente: l’Italia viene declassata a Paese con “spazio civico ostruito”, allo stesso livello dell’Ungheria di Orbán. È la conferma di ciò che denunciamo da anni: Giorgia Meloni guarda proprio a quel modello, dove il potere x.com