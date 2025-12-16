Meloni difende Zelensky il regista sgozzato dal figlio l' imam liberato il destino della famiglia nel bosco e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

© Today.it - Meloni difende Zelensky, il regista sgozzato dal figlio, l'imam liberato, il destino della famiglia nel bosco e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è martedì 16 dicembre 2025.LA DICHIARAZIONE DI BERLINO. I colloqui di Berlino sulla guerra in Ucraina si chiudono con ottimismo. Dopo un confronto ristretto tra Zelensky, il cancelliere. Today.it Meloni Meets Ukraine's Zelenskiy in Rome Zelensky e l’incontro a Roma con Meloni: che ruolo può avere l’Italia nella trattativa di pace? - L’Italia punta a fare da mediatore tra Usa e Ue, Calovini (Fdi) parla del ruolo “più pragmatico dell’Italia” rispe ... msn.com

Meloni, sostegno a Zelensky: «Restiamo uniti agli Usa». Incontro a Roma con Orban - Gli europei e gli americani hanno perso l’uno e l’altra con la Russia di Vladimir Putin, per questo non resta che ... ilgazzettino.it

Meloni chiama i leader, il ministro Giorgetti difende i saldi. Il voto al Senato slitta ancora. Il Pd: “Bullismo istituzionale” - facebook.com facebook

Il nuovo rating del Civicus Monitor è eloquente: l’Italia viene declassata a Paese con “spazio civico ostruito”, allo stesso livello dell’Ungheria di Orbán. È la conferma di ciò che denunciamo da anni: Giorgia Meloni guarda proprio a quel modello, dove il potere x.com