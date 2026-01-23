Javier Zanetti condivide ricordi significativi della sua carriera, descrivendo Moratti e Simoni come figure paterne, e ricorda momenti importanti come la telefonata di Mourinho e la scena toccante di Baggio in lacrime. Questi aneddoti offrono uno sguardo autentico sulla sua esperienza nel calcio e sui legami profondi instaurati nel corso degli anni.

Zanetti racconta: «Moratti e Simoni come due padri per me, la telefonata di Mourinho e quando vidi piangere Baggio»

Moratti spiazza tutti: «Inzaghi ha imitato Mourinho, non mi è piaciuto! Quando è andato via avrei preso lui»L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha commentato recentemente la situazione della squadra e della Serie A.

Inter, Moratti torna in forma: “Sto meglio, Lautaro erede di Zanetti”Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, torna a parlare dopo un periodo di preoccupazione per la sua salute.

Zanetti y la llegada de Mourinho al Inter

Argomenti discussi: Zanetti racconta: Moratti e Simoni come due padri per me, la telefonata di Mourinho e quando vidi piangere Baggio.

Zanetti esclusivo: L’Inter mi ha dato tre padri: Moratti, Simoni e MourinhoLa fedeltà si ha quando l’amore è più forte dell’istinto. Sospetto che la frase sia sua, di Javier Zanetti, trentun anni nello stesso club e trentaquattro con la stessa donna. Glielo ricordo, sorride. corrieredellosport.it

30 anni di Inter, l'intervista esclusiva a Javier Zanetti sul Corriere dello Sport - StadioDomani sul nostro giornale 30 anni di Inter in un'intervista esclusiva del direttore a Javier Zanetti, storico capitano e dal 2014 vicepresidente del club. Ci sono tutti: Moratti e Mourinho, Ronaldo i ... corrieredellosport.it

Javier Zanetti si racconta al Daily Mail. #Zanetti #Inter #Argentina #Messi #Maradona #Legend #SerieA #ForzaInter x.com

