Inter Moratti torna in forma | Sto meglio Lautaro erede di Zanetti

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, torna a parlare dopo un periodo di preoccupazione per la sua salute. Dopo il ricovero per una polmonite, l’imprenditore ha confermato di essere in ripresa e ha commentato anche lo stato attuale della squadra nerazzurra, sottolineando l’importanza del percorso di guarigione personale e il miglioramento delle prestazioni del club.

L'anno finisce e l'Inter tira un sospiro di sollievo per l'attuale posizione in classifica e non solo: Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, dopo mesi di apprensione a seguito del suo ricovero per una polmonite, è tornato a parlare ai microfoni de Il Giorno, commentando non solo il suo processo di guarigione, ma soffermandosi a parlare anche della sua squadra: " Sto decisamente meglio, ci sono stati diversi giorni complicati, ma posso dirvi che in ospedale non mi sono neanche reso conto di quanto fosse successo. Quando mi hanno estubato ho cominciato a capire e mi è stato raccontato tutto.

