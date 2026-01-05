Moratti spiazza tutti | Inzaghi ha imitato Mourinho non mi è piaciuto! Quando è andato via avrei preso lui

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha commentato recentemente la situazione della squadra e della Serie A. In particolare, ha espresso il suo disappunto riguardo alle scelte di Inzaghi, sottolineando un’analogia con Mourinho e rivelando di aver considerato l’ipotesi di ingaggiarlo in passato. Le sue parole offrono uno sguardo interessante sulla gestione e le prospettive del club nerazzurro.

Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni sui nerazzurri ma anche sulla situazione in Serie A. Parole su Inzaghi e Chivu Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss per analizzare la situazione in Serie A ma non solo. Le sue dichiarazioni. CAMPIONATO FINO ALLA FINE – «Credo che sarà una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

