Jimmy Uso non ha partecipato al recente tour europeo WWE nonostante fosse annunciato nelle locandine ufficiali. La ragione di questa assenza è stata recentemente resa nota, offrendo chiarimenti sulla situazione. In questa analisi, approfondiremo i motivi che hanno portato alla sua mancanza e le implicazioni per il suo percorso nella federazione.

Jimmy Uso è stato assente dal tour europeo nonostante la sua pubblicizzazione nelle locandine WWE, ma il motivo e stato svelato. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nella giornata odierna, Jimmy Uso ha saltato gli eventi nel vecchio continente per via di una situazione familiare e non per un infortunio. Fortunatamente tutto ciò chiarisce le sue condizioni una volta per tutte con i fan che finalmente possono tirare un sospiro di sollievo poiché la sua ultima apparizione risale al RAW del 29 Dicembre 2025. Nonostante la confusione generale dei fan, non ci sono segnali di ricadenze creative oppure di altro, si tratta di una cosa che la compagnia di stamford non ha voluto rendere nota ai fan, una cosa è certa Jimmy sta bene ma i suoi i tempi di rientro ancora indefiniti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Ecco perché Jimmy Uso ha saltato il tour europeo

