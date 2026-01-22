Whoopi Goldberg | Napoli? Mi ha abbracciato E ridato il senso del recitare

Whoopi Goldberg ha condiviso il suo affetto per Napoli, sottolineando come la città le abbia restituito il senso del recitare. Con entusiasmo, ha annunciato il suo ritorno, sperando di lavorare ancora sul luogo. Attende con interesse i dati di ascolto degli episodi a lei dedicati, lasciando intendere la volontà di proseguire questa esperienza. Un legame sincero e autentico tra attrice e città, che si riflette nella sua volontà di tornare e condividere ulteriori progetti.

«Tornerò. E spero anche per lavoro. Però, aspetto i dati d'ascolto degli episodi che mi riguardano». Ne girerebbe altri? «Certo! L'esperienza è stata magnifica, anche se ha piovuto sempre»: per circa due mesi star di «Un posto al sole», la soap prodotta da Rai, Rai Napoli e Fremantle. È Whoopi Goldberg, Oscar per «Ghost», eroina di «Sister act», nel ristretto gotha degli artisti che hanno vinto tutti e quattro i principali premi dell'intrattenimento Usa (Oscar, Grammy, Emmy e Tony). Un'icona di Hollywood, insomma: «No, vi prego, non lo sono». Le puntate che la vedranno in azione andranno in onda da stasera su Raitre.

