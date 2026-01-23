Neve nel weekend in Italia fiocchi anche a bassa quota | dove nevicherà

Nel prossimo weekend, l’Italia sarà interessata da nevicate che interesseranno le aree montane e alcune zone a quote più basse. Le regioni del nord-ovest vedranno neve anche a quote relativamente basse, mentre l’Appennino centrale sarà imbiancato tra sabato 24 e domenica 25 gennaio. Si tratta di un episodio meteo che interesserà principalmente le aree montuose, con possibili ripercussioni sulla viabilità e le attività all’aperto.

Weekend di nevicate sulle montagne italiane con i fiocchi che cadranno fino a quote molto basse sulle regioni di nord ovest ma la neve imbiancherà anche l'Appennino centrale tra sabato 24 gennaio e domenica 25 gennaio.

